L’incidente avvenuto questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino

Un bambino di 4 anni è morto, nel pomeriggio di oggi, dopo essere stato travolto da un trattore. Secondo le prime informazione dei soccorritori, pare che alla guida del mezzo ci fosse il padre del bimbo.

L'incidente è accaduto in strada del Palazzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Presenti anche le forze di polizia per gli accertamenti del caso.