Una bambina di 4 anni, figlia di una coppia di tedeschi in vacanza in Italia, è stata investita da un'auto ed è morta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. La bimba si era allontanata dai genitori per andare a raccogliere more dagli arbusti nei pressi della strada dove è stata travolta.

La tragedia si è consumata a Boccasette, nel comunedi Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e la piccola è stata trasportata in elisoccorso a Rovigo ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime. La bimba è morta poco dopo essere arrivata al pronto soccorso.

I carabinieri stanno indagando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.