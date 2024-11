«Sono pronto a parlare con Putin se in effetti in lui ci fosse un interesse a porre fine alla guerra». In quel caso sarei «felice di sedermi al tavolo» con lui. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il suo omologo francese, Emmanuel Macron.

«C'è un modo perché questa guerra finisca, il modo razionale: Putin si deve ritirare dall'Ucraina», ha aggiunto.