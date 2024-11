Una Ferrari Gto 250 del 1962 è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York 51,7 milioni di dollari. Ne dà notizia la casa d'aste Sotheby's precisando che si tratta della seconda vettura più cara di sempre.

Di proprietà di un collezionista americano da 38 anni, l'esemplare di questa leggendaria auto sportiva italiana ha battuto un'altra 250 GTO venduta nel 2018 sempre da Sotheby's per 48 milioni di dollari.

La più costosa in assoluto è stata una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé del 1955 venduta in un'asta sempre gestita da RM Sotheby's (la branca della casa d'aste che si occupa d'auto d'epoca) nel 2022 in Germania: 135 milioni di euro il prezzo pagato da un acquirente privato.