Non risultando ulteriori dispersi in zona. Sul posto i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano

Sono stati individuati due corpi nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche dove si concentravano le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi da sabato. I cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve, sono nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga. Sono in corso le operazioni di recupero: verranno poi portati a valle per il riconoscimento ufficiale.

Non risultando ulteriori dispersi in zona, i soccorritori ritengono probabile che si tratti dei due torinesi. .

Le ricerche, iniziate all'alba, si erano da subito concentrate nella zona del Chateau des Dames, in Valtournenche: via terra sono condotte dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza, con unità cinofile. La parte alta è battuta dall'elicottero svizzero di Air Zermatt. Il pericolo valanghe nella zona è 4-forte sopra ai 2.400 metri di quota. Oggi due slavine hanno travolto tre gruppi di scialpinisti in Valle d'Aosta, senza fare feriti.

Una valanga di vaste proporzioni era stata individuata dai soccorritori sul Chateau des Dames, vetta in Valtournenche (Aosta), dove risultano dispersi due scialpinisti torinesi. L'accumulo di neve si trova a circa 2.400 metri ed è difficile ora individuare il punto del distacco. L'elicottero di Air Zermatt ha portato sul posto sei unità del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e del Soccorso alpino valdostano. In un primo momento l'Artva, apparecchio di ricerca di dispersi sotto valanga, ha dato qualche segnale, senza poi fornire altre indicazioni utili.

Verificato il mancato rientro, gli amici - fa sapere il Soccorso alpino valdostano (Sav) - avevano dato l'allarme, senza sapere la località esatta e riferendo che nessuno risponde ai telefoni. Hanno fornito alle ore 21 una foto inviata in giornata dagli scialpinisti. Il personale Sav della Centrale unica del soccorso ha saputo individuare quale zona ipotetica lo Chateau des Dames, in Valtournenche. Qui in effetti sono state trovate le auto dei due dispersi. La salita alla vetta (3.488 metri) è raccomandata a sciatori alpinisti esperti e prevede un dislivello di 1.588 metri, che si percorrono mediamente in cinque ore. Viste anche le nevicate registrate - da 40 a 60 cm sopra ai 2.300 metri di quota - "lungo il confine con la Francia e lungo il confine con la Svizzera la probabilità di distacco è maggiore", si legge nel bollettino valanghe valido per oggi. Per questo "le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza e prudenza".