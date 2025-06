In questi giorni la Calabria è interessata dell’anticiclone delle Azzorre che sta apportando bel tempo su tutta la Regione e temperature pienamente estive. Ecco però che durante il weekend un sussulto africano raggiungerà la Regione apportando un generale aumento delle temperature con picchi localmente elevati.

Intanto per la giornata di oggi ci attendiamo una giornata prettamente soleggiata su tutta la Regione con una mattinata stabile ovunque. Nel pomeriggio si avranno locali addensamenti nuvolosi solo nelle aree montuose, anche se comunque non sono previste precipitazioni, mentre altrove continuerà a splendere il sole. Durante le ore serali e notturne le condizioni meteorologiche continueranno a mantenersi stabili ovunque.

Le temperature sono previste in lieve aumento e localmente calde con valori oltre le medie del periodo: di seguito ecco alcuni valori che si potranno raggiungere nelle varie località calabresi

Meteo nel Cosentino

Sul territorio Cosentino i valori più elevati si concentreranno soprattutto nelle aree interne e in particolare nella Valle del Crati dove si potranno raggiungere i 36°C nelle aree di Bisignano, Luzzi, Torano e zone limitrofe. Lungo il versante Jonico del territorio il termometro si manterrà intorno ai 28°C con brezze marine che mitigheranno l’aria, mentre sul fronte Tirrenico saranno possibili valori meno elevati e intorno ai 24-25°C ma con umidità in aumento.

Meteo nel Catanzarese

Anche il catanzarese è interessato da temperature estive. Nella giornata odierna sono attesi valori fino ai 26-27°C lungo le coste tirreniche con qualche grado in più nelle aree più interne della Piana lametina. Valori oltre i 30°C saranno facilmente raggiungibili invece nelle aree joniche dovuti anche ai venti di caduta da ovest che faranno impennare le temperature.

Meteo nel Crotonese

Situazione invariata anche nel territorio Crotonese: qui infatti lungo le aree costiere il termometro potrà raggiungere tranquillamente i 27-28°C e in particolare nelle aree centro settentrionali tra cui Crotone, Strongoli, Cirò e aree limitrofe; qualche grado in meno si potrà registrare invece nella zona di Isola Capo Rizzuto e dintorni per via di correnti marine che mitigheranno l’aria. Picchi fino ai 33-34°C invece nelle aree interne.

Meteo nel Vibonese

Anche il territorio Vibonese è interessato da temperature estive: lungo le aree costiere infatti sono previsti valori diffusamente intorno ai 26-28°C praticamente ovunque, da Pizzo a Zambrone e da Tropea a Nicotera. Picchi fino ai 32°C sono attesi invece nelle aree più interne e in particolare su Paravati, Mileto, Soriano e aree limitrofe.

Meteo nel Reggino

Sul territorio Reggino i valori più elevati si concentreranno nelle aree joniche dove il termometro potrà raggiungere i 30-32°C. Caldo estivo che si percepirà comunque anche nelle aree costiere tirreniche con il termometro che sarà compreso tra i 26 e i 28°C praticamente ovunque.