L’autunno è finalmente arrivato anche sulla Calabria. Da diversi giorni una serie di perturbazioni stanno raggiungendo anche la nostra regione apportando piogge e locali temporali in particolare lungo i settori Tirrenici; ad accompagnare ciò è finalmente la fine del “caldo anomalo” che stava ormai interessando la nostra regione da mesi: aria più fresca da nord infatti ha causato un generale calo delle temperature su tutta la Calabria con valori che finalmente si sono riportati nelle medie stagionali e localmente anche al di sotto.

Previsioni meteo weekend in Calabria

L’autunno ha preso piede sulla nostra regione. Il weekend è caratterizzato dall’arrivo di nuove diverse perturbazioni che causeranno piogge e locali temporali in particolare lungo i settori Tirrenici, ma andiamo con ordine.

La giornata di oggi, sabato 11 novembre, sarà di transizione: la perturbazione atlantica infatti si allontanerà verso est apportando un generale miglioramento del tempo su tutta la regione con cieli che tuttavia si manterranno nuvolosi. Perturbazione che va, perturbazione che viene: ecco dunque che nella giornata di domenica, una nuova e intensa perturbazione raggiungerà la Calabria. Fin dal mattino avremo piogge e locali temporali su gran parte del settore Tirrenico Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino con precipitazioni che a tratti potrebbero essere intense con picchi oltre i 50 mm e fino ai 90 mm sull’alto Cosentino. Piogge che però sconfineranno ancora una volta nelle relative aree interne del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino e fin verso le coste Joniche Catanzaresi e Reggine con precipitazioni a tratti moderate. Migliora ovunque dalla tarda serata/nottata per via dell’allontanamento della perturbazione verso est.

Forti raffiche di vento sulla Calabria

Otre alle piogge, la perturbazione apporterà un notevole rinforzo dei venti su tutta la Calabria: già nella giornata odierna e per tutta la giornata di domenica infatti si avranno forti venti dai quadranti Occidentali ovunque con raffiche che potranno raggiungere i 50-60 km/h lungo il settore Tirrenico con conseguente moto ondoso marino in aumento su tutte le coste esposte. Attenzione però lungo i settori Jonici e aree interne: qui le forti raffiche di vento aumenteranno di intensità a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare. Sono previsti infatti venti localmente molto forti a ridosso dei monti della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte con raffiche fino ai 90-100 km/h per poi scendere verso le quote più basse con raffiche fino ai 70-80 km/h lungo le coste Joniche Catanzaresi, Cosentine e Reggine.