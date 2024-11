Sulle coste e in pianura si avranno valori al di sotto delle medie stagionali e intorno ai 24°C in pieno giorno, mentre nelle ore notturne farà addirittura fresco. Previste anche piogge moderate tra Cosentino e Catanzarese. Ma a settembre...

Caldo e afa hanno le ore contate. Dopo diversi giorni con temperature elevate e umidità alle stelle su tutta la Calabria, ecco che a partire dalla notte di lunedì 28 agosto, aria fresca da Nord raggiungerà il meridione d'Italia apportando un notevole calo delle temperature ovunque.

È previsto infatti, entro la mattinata di martedì 29 agosto, un calo generale di circa 10-12°C soprattutto alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che dai 22-23°C passeremo a valori di circa 13°C. Questo significa che sulle coste e in pianura si avranno valori al di sotto delle medie stagionali e intorno ai 24°C in pieno giorno, mentre nelle ore notturne farà addirittura fresco con valori che potranno scendere al di sotto dei 20°C. Ad accompagnare il calo termico però sarà anche il maltempo: la saccatura atlantica infatti, grazie al contrasto termico che si andrà a creare, farà nascere un insidioso vortice ciclonico che probabilmente evolverà in ciclone mediterraneo e che causerà forti piogge specie sulle regioni del Centro-Nord. Il maltempo interesserà anche la Calabria (seppur in maniera meno intensa) con piogge che interesseranno soprattutto le aree tirreniche con precipitazioni che a tratti risulteranno moderate in particolare tra cosentino e catanzarese.

Oltre al maltempo si avrà anche un notevole rinforzo dei venti: già da oggi, lunedì, infatti i venti ruoteranno dai quadranti meridionali a quelli occidentali. Avremo raffiche localmente moderate/forti lungo le aree tirreniche e intorno ai 50-60 km/h con conseguente moto ondoso marino in aumento; ma i venti più forti, come di consueto, saranno lungo i versanti jonici dove, a causa dei venti di caduta che si andranno a creare, si potranno raggiungere raffiche anche oltre i 70-80 km/h e in particolare sul Catanzarese e sul Reggino. Attenzione però a non confondere questo break estivo con la rottura definitiva dell'estate: probabilmente infatti, a partire da lunedì 4 settembre, le temperature aumenteranno nuovamente con valori al di sopra delle medie.