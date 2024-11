In data 15 giugno 2016 il Segretario Generale UGL Calabria, Dott

In data 15 giugno 2016 il Segretario Generale UGL Calabria, Dott.ssa Ornella Cuzzupi, ha richiesto un incontro della massima urgenza al Presidente della Giunta Regionale, On. Mario Oliverio, al Vice Presidente On. Prof. Antonio Viscomi, all’Assessore alle Attività Produttive, On. Dott.ssa Carmela Barbalace, per definire la complessa e preoccupante situazione venutasi a creare con l’ennesimo stop all’iter di accorpamento dei Consorzi ASI calabresi, dovuto alle dimissioni del Commissario Straordinario Dott. Giulio Oliverio proprio in prossimità del termine di scadenza già prorogato e nuovamente determinato per legge al 30 giugno 2016. La Dott.ssa Cuzzupi nella sua richiesta ha inoltre manifestato il suo profondo sconcerto di fronte ad un evento che pone elevate criticità per la riuscita degli accordi intercorsi fra l’Assessore al ramo e le parti sociali, in occasione della riunione tenutasi il giorno 4 maggio u.s. presso la sede del Consorzio ASI di Reggio Calabria, nel corso della quale si erano assunti precisi impegni volti alla definitiva risoluzione dell’annosa vicenda. Il Segretario Confederale UGL Calabria ritiene che il tergiversare dell’Amministrazione Regionale sul processo di accorpamento di questi Enti pregiudichi in maniera discriminatoria la vita di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie, denunciando in particolare la precaria situazione dei dipendenti del Consorzio reggino che vantano ormai 13 mensilità arretrate. Ha pertanto richiesto un autorevole intervento da parte dei soggetti istituzionali interpellati, sia al fine di chiarire le cause che hanno portato alle dimissioni del Dott. Giulio Oliverio, sia al fine di ottenere il rispetto di quanto sancito nella precedente riunione sopra citata.