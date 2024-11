C’è un pezzettino di Calabria, grazie al Gruppo iGreco, nella realizzazione della prima Family Room di Milano, pensata per le famiglie con bimbi ricoverati al Grande Ospedale metropolitano Niguarda. Nel solco di una partnership, non solo commerciale, ormai storica, avviata dieci anni fa con la catena internazionale, continua l’impegno e la collaborazione con la Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald. Sulla Honor Wall, la bacheca delle donazioni, anche iGreco è protagonista di solidarietà insieme a partner internazionali.







È quanto fa sapere Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne de iGreco, esprimendo soddisfazione per il completamento dei lavori dello spazio che sarà presto messo a disposizione delle mamme e dei papà che potranno recarsi qui per concedersi una pausa, senza allontanarsi mai troppo dai propri figli ricoverati. Interventi che hanno ricevuto il sostegno convinto dell’Azienda, da sempre impegnata nel sociale e nella valorizzazione dei talenti.



La Family Room Ronald McDonald al Niguarda è la terza realizzata in Italia, dopo Alessandria e Bologna.







Accessibile h24, le famiglie presenti nei reparti pediatrici, nella terapia intensiva neonatale e negli ambulatori pediatrici, potranno usufruire dei servizi delle aree comuni come lavanderia, doccia, cucina, area smart working, biblioteca e area relax. In un ambiente accogliente e confortevole potranno consumare uno spuntino e pernottare.