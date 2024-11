Attraverso un percorso che ha visto dapprima l’unione sinergica di players del calibro di laBconsulenze, SerCom, Euten, STT ed Esse3 aziende con oltre trent’anni di esperienza nei servizi alla P.A. e proseguito con l’ingresso di KRIA, leader nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione di sistemi digitali per il controllo e il monitoraggio del traffico stradale, nasce il Gruppo laBconsulenze.

Il connubio di competenze professionali e differenti esperienze imprenditoriali, consente oggi al Gruppo di accreditarsi a pieno titolo tra i principali poli di riferimento del settore, certamente l’unico in grado di poter garantire ampiezza e profondità di gamma, tanto in relazione ai servizi che alle tecnologie innovative offerte al mercato: dalla gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative alla riscossione stragiudiziale e coattiva, dalla notifica internazionale alla consulenza legale, dallo sviluppo di soluzioni informatiche in Cloud qualificate AGID alla conservazione sostitutiva a norma di legge, dalla produzione e installazione di sistemi atti al controllo del traffico stradale alla sicurezza urbana, dalla gestione delle aree di sosta alle tecnologie per la sicurezza dei pedoni, sino a giungere ai project financing.

È dalle parole dell’Amministratore Delegato della Imperium Holding, società al vertice del Gruppo Ing. Luigi Bruno, che si comprendono le ambizioni del progetto: «In un settore come quello dei servizi alla P.A., caratterizzato tanto dalla continua evoluzione tecnologica e normativa che dal fabbisogno di servizi consulenziali ad elevato valore aggiunto, si è ritenuto indispensabile dar vita una proposta che potesse consentire alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le proprie esigenze operative e gestionali, in grado di assicurare al cittadino un rapporto diretto, trasparente e al passo con l’innovazione tecnologica».

La qualità dei soggetti industriali coinvolti e la complementarietà del proprio know how consentono al Gruppo laBconsulenze di essere precursori nello sviluppo di tecnologie innovative e nel perseguimento di ambiziose strategie commerciali, così come sottolineato dall’Ing. Stefano Arrighetti di KRIA, nonché responsabile R&S dell’intero Gruppo: «L’unione delle competenze nobilita i consolidati rapporti interaziendali fra i soggetti del Gruppo, instaurati in molti anni di fattiva collaborazione nei ruoli di Cliente e Fornitore; essa con- sentirà di accelerare e di ottimizzare i processi tecnico - commerciali a vantaggio della qualità, della completezza e della unicità delle soluzioni offerte alla P.A.. Fra gli intenti principali c’è quello di portare in Italia soluzioni tecniche di KRIA, già proposte e consolidate sui mercati esteri».

A tal proposito, giova ricordare come KRIA sia l’unica azienda Italiana del settore ad aver installato i propri sistemi in cinque Continenti, ad essere titolare di brevetti internazionali e ad avere il proprio marchio riconosciuto sul mercato per la unicità della tecnologia impiegata nel rilevamento 3D utilizzata per raggiungere la massima affidabilità nel monitoraggio del traffico stradale.

Ulteriore elemento distintivo è senz’altro dato dalla presenza di un Team interno dedicato allo sviluppo delle soluzioni informatiche, come riferito dal Responsabile IT Sig. Luca Reali: «Nell’ambito dell’erogazione di servizi a forte valore aggiunto che il gruppo propone, è di fonda- mentale importanza l’integrazione tra i sistemi informatici i processi gestionali, attraverso l’implementazione continuativa delle più innovati- ve ed efficaci tecnologie, in grado di ottimizzare il lavoro che quotidianamente viene svolto dalle risorse umane afferenti alla P.A., anche nell’ottica della trasformazione digitale ormai in atto da anni».

Particolare attenzione è stata conferita anche alla formazione periodica dei funzionari pubblici, come conferma il Sig. Pierluigi Ferraro direttore Commerciale del Gruppo: «Riteniamo indispensabile, per migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa a vantaggio della collettività, che i diversi funzionari e dirigenti che operano all’interno della P.A. siano costantemente formati sulle continue novità normative che regolamentano e disciplinano il settore». Anche per tale ragione, da diversi anni laBconsulenze ha dato vita a momenti di approfondimento e aggiornamento professionale di rilievo nazionale, attraverso l’organizzazione dell’evento annuale denominato PolMeeting che, grazie all’intervento di autorevoli personaggi delle istituzioni e della dottrina di interesse della P.A., è considerato un riferimento per il settore. Un’attività di formazione e aggiornamento che diventa continuativa grazie ai singoli eventi Pol Day, periodicamente svolti in diverse aree del territorio nazionale.

Con 5 sedi dislocate nel territorio nazionale e oltre 150 fra dipendenti e collaboratori, la struttura organizzativa risulta essere capillare e in grado di garantire ai propri committenti supporto tempestivo e qualificato. Le svariate certificazioni di qualità applicate ai processi di business, alla gamma di prodotti e servizi offerti, alla sicurezza informatica, ai la- voratori e al rispetto dell’ambiente conferisco- no all’organizzazione aziendale elevati standard operativi e gestionali.

È davvero difficile riuscire a trovare, nell’intero settore e su scala nazionale, un player così ambizioso, qualificato e dinamico. È nata una nuova era, è nato il Gruppo laBconsulenze.