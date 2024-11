In una delle prossime puntate di "È sempre cartabianca", nota trasmissione in onda i martedì a partire dalle 21.15 su rete 4 e condotta da Bianca Berlinguer, si parlerà della incompiuta “La Strada che non c'è”. Tale arteria doveva collegare Cosenza e Catanzaro attraverso l'entroterra delle due province. Un’opera strategica per la zona centrale della Calabria ma mai realizzata. I lavori sono iniziati nel 1988 e ad oggi dei 32 chilometri previsti ne sono stati realizzati solo 4, nonostante i circa 100 milioni spesi e i 35 anni trascorsi dalla posa della prima pietra.

Di questa problematica si parlerà in un servizio della giornalista Silvia De Santis. Le immagini sono state girate sul cantiere ormai abbandonato a se stesso, vicino ai piloni realizzati alla fine degli anni 80, lungo il breve percorso di 4 km aperto e sulla viabilità esistente (anzi quasi inesistente) dove si possono notare i gravi disagi che deve subire l'utenza. Come sempre presente e in prima linea il Comitato "La Strada Che Non C’è" con sede a San Pietro Apostolo (i cui attivisti risiedono nei diversi paesi interessati, cioè le zone delle ex comunità montane del Reventino Tiriolo e del Savuto) capitanato dal presidente Domenico Mazza.

Sono state anche raccolte delle interviste di alcuni cittadini e automobilisti che hanno testimoniato le ormai ataviche difficoltà a spostarsi per le comuni esigenze di una normale vita quotidiana o per lavoro, studio. Inoltre, per eventuali emergenze come ad esempio raggiungere un ospedale, le tempistiche sono lunghissime e si rischia la vita.