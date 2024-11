La parlamentare del Pd esulta per la vittoria politica dei parlamentari del Pd, che sono riusciti a far passare un emendamento in commissione bilancio per sostenere i forestali della Calabria.

"E’ stato appena approvato in Commissione bilancio un emendamento che prevede nella legge di stabilità uno stanziamento di 20 milioni di euro ad integrazione del Fondo destinato al finanziamento di interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale per attività di difesa del suolo e di tutela ambientale". Lo dichiara la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, che da tempo stava conducendo le trattative con il governo per ottenere questo stanziamento ulteriore per sostenere i forestali, gli unici in grado di contenere il dissesto idrogeologico del territorio calabrese.



"La decisione è il successo della intensa iniziativa condotta dai deputati PD in raccordo con il Presidente della Giunta Mario Oliverio e le rappresentanze sindacali - continua la Bossio - Il risultato è stato possibile perché anche in questo caso, come per gli LSU-LPU, è stato sinergico il rapporto tra la Calabria e il Governo ed in particolare con Palazzo Chigi. I forestali calabresi, nonostante la rappresentazione folcloristica e criminalizzatrice dei leghisti e del movimento 5 stelle, sono tutt’altro che una sacca di assistenza; rappresentano la forza produttiva più importante per contrastare i rischi del dissesto idrogeologico e tutelare e valorizzare la ricchezza boschiva calabrese. La nuova Calabria rinasce dalla tutela del suo territorio e del suo patrimonio naturalistico".