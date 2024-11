«Il movimento Indipendenza sta crescendo in tutt’Italia. Abbiamo cominciato da due mesi però siamo presenti già in tutte le province italiane e stiamo avendo il riscontro che nasce dall’insofferenza e dal malessere che viene da questa esperienza di centrodestra». Lo ha detto Gianni Alemanno, leader di “Indipendenza”, parlando con i giornalisti a Catanzaro dove ha inaugurato una sede del suo partito.

«Noi ovviamente – ha proseguito Alemanno - non vogliamo fare cadere questo magari per avere un governo tecnico, però vogliamo registrare degli errori incredibili da parte di Giorgia Meloni e dei suoi ministri, errori di politica estera e soprattutto errori di politica economia, perché oggi gli italiani continuano a stare sempre peggio, dal punto di vista sociale ed economico. Noi stiamo aggregando per raccogliere quella voce della destra sociale che oggi può parlare a tutti gli italiani al di là dei vecchi schieramenti politici. Ci stiamo preparando, poi le scadenze le decideremo e non escludiamo di presentarci alle Europee: però – ha aggiunto il leader di Indipendenza - faremo un’attenta valutazione da questo punto di vista».