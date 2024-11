Il nuovo primo cittadino del piccolo comune in provincia di Bergamo si chiama Michele Schiavi. Ha vinto per soli 14 voti

Michele Schiavi ha solo 19 anni ma già indossa la fascia tricolore come nuovo sindaco di Onore, centro di 890 abitanti dell’alta valle Seriana, in provincia di Bergamo. Il giovane candidato ha ottenuto il 51,22% dei voti battendo la rivale Angela Schiavi, sindaco uscente, posizionatasi al 48,78%.

Il neosindaco ha vinto per soli 14 voti, ma tanto è bastato per ribaltare il risultato e avere la meglio sulla sua rivale, la omonima di cognome ma non parente Angela Schiavi, architetto di 43 anni. Michele è studente di Giurisprudenza. Classe 1999, quest’anno compirà 20 anni ed è a capo della lista ‘Innanzitutto Onore’, da oggi alla guida del Comune.