COSENZA – Siglato a Roma l'accordo tra il Nuovo Centro Destra ed il Pse per le amministrative di Cosenza. Il partito di Alfano, che nel capoluogo bruzio è guidato dai fratelli Antonio e Pino Gentile, rispettivamente sottosegretario all'economia e vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, sosterrà il candidato a sindaco Enzo Paolini. L'obiettivo dichiarato è quello di superare Lucio Presta nel primo turno, arrivare al ballottaggio e vincere su Mario Occhiuto. Due le liste che gli alfaniani dovrebbero approntare. Tra i papabili candidati gli uscenti Roberto Bartolomeo e Franco Perri e gli ex assessori Massimo Lo Gullo e Katya Gentile, figlia di Pino, vicesindaco per un breve periodo all'inizio della scorsa consiliatura, fino alla clamorosa rottura dell'asse Gentile-Occhiuto. Sul piano politico il dato più interessante deriva dalla presenza nella coalizione del Pse di due partiti, il Nuovo Centro Destra e Scelta Civica, organici al Governo Renzi e che a Cosenza si pongono invece in contrapposizione al candidato Presta, indicato dallo stesso Presidente del Consiglio.