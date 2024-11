Sentito a margine della riunione della coalizione che fa capo al Pd, il leader del Pse: ‘Oggi non sarò da Renzi ma a preparare una manifestazione elettorale’

COSENZA - "Non ho commenti da fare sugli esiti della riunione della coalizione che fa capo al Pd né sulle successive dichiarazioni del consigliere regionale Guccione". Così Enzo Paolini, leader del Pse e candidato a sindaco di Cosenza, contattato da LaCnews24. "Non sono a Reggio Calabria dal premier Renzi ma a Cosenza - ha precisato - a preparare la manifestazione elettorale già programmata per il 3 maggio". Sull'ipotesi di ricostituire un polo unico insieme alle forze che hanno determinato la chiusura anticipata dell'esperienza Occhiuto ha chiosato: "Io non mi ritiro".