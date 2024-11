Si rinnovano i consigli comunali di 77 comuni calabresi, tra cui la città capoluogo, Catanzaro. I dati dell'affluenza delle cinque province

Dalle 7 di questa mattina, domenica 11 giugno, fino alle 23, si vota in 77 comuni calabresi (su 405) per il rinnovo dei consigli comunali. Alle ore 12 ha votato in Calabria il 18,76% degli aventi diritto. Alle 19, il 43,73 %. Alle 23, 63,42%.





La piazza più attesa è Catanzaro, capoluogo di regione, con la sfida tra il sindaco uscente Sergio Abramo e i candidati alla poltrona di primo cittadino Enzo Ciconte, Nicola Fiorita e Bianca Laura Granato. Nella provincia catanzarese, sono 17 i comuni chiamati alle urne. I primi dati sull’affluenza aggiornati alle ore 12, attestano la presenza ai seggi del 20,77%, la più alta delle cinque province. Alle 19, 45, 49%. Alle 23, 67,87%. Nella città di Catanzaro l'affluenza si ferma al 22,13%. Alle 19, 54,40% (40. 966 votanti su 75.301 aventi diritto). Alle 23, infine, 72,47%.

23 i comuni della provincia di Cosenza. Qui, l’affluenza alle ore 12 si ferma al 18,82%. Alle 19, 47,89%. Alle 23, 63, 47%. Paola, Amantea e Acri, le cittadine su cui è più concentrata l’attenzione. Nella città di San Francesco a contendersi la fascia tricolore sono in 5: Basilio Ferrari, Carmelo Meo, Enzo Limardi, Roberto Perrotta e Pino Falbo. Amantea, catapultata nel rinnovo dell’amministrazione dopo le dimissioni dei consiglieri e la fine dell’esperienza politica di Monica Sabatino, propone tre candidati: Mario Pizzino, Tommaso Signorelli e Francesca Menichino. Anche ad Acri, grande attenzione per la sfida all’ultimo voto tra i quattro candidati a sindaco. Si tratta di Maurizio Feraudo, Pino Capalbo, Anna Vigliaturo e Mario Bonacci.

21 i comuni della provincia di Reggio Calabria interessati dalla tornata elettorale. Affluenza a Mezzogiorno al 16,86%. Alle 19, 42,31%. Alle 23, 61,35%.Focus su Palmi, dove i giochi si decideranno tra Aldo Trimboli, Giuseppe Ippolito, Silvana Misale, Giuseppe Ranuccio e Francesco Trentinella. E su Villa San Giovanni, con in campo i candidati Silvia Lottero, Milena Gioè, Domenico Aragona, Salvatore Ciccone, Giovanni Siclari.

A Vibo Valentia, con i suoi 14 comuni coinvolti nell’elezione del nuovo sindaco, affluenza al 16,86%; alle 19, 40,90% e alle 23, 54,25%. Cresce la curiosità nei confronti della “partita” politica a Pizzo, tra gli schieramenti dei sostenitori dei candidati Gianluca Callipo, Antonio Borrello e Carmen Manduca.

Infine Crotone, con solo 2 comuni protagonisti delle amministrative 2017: Cirò e Roccabernarda. Affluenza al 17,73%. Alle 19, 49, 34%. Alle 23, 62,24%.



LaC Tv a partire dalle 23 segue in diretta lo spoglio elettorale con aggiornamenti in tempo reale, commenti e collegamenti dai principali seggi.