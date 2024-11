A Cetraro si è tenuto un consiglio comunale aperto a cui hanno preso parte venticinque primi cittadini. La parola d’ordine è una: 'Il commissario va rimosso'.

Dopo Praia a Mare, Lamezia e Vibo proseguono le proteste di cittadini ed istituzioni del territorio contro il decreto Scura. A Cetraro, nel cosentino, si è tenuta un’assemblea dei sindaci del Tirreno. Un consiglio comunale aperto a cui hanno preso parte venticinque su trentatré primi cittadini. E i toni usati non lasciano possibilità di mediazione o di dialogo con il commissario Scura. La parola d’ordine è una: 'Il commissario va rimosso'.

All’assemblea ha partecipato anche il consigliere regionale Giuseppe Aieta, già primo cittadino di Cetraro, che ha usato parole durissime nei confronti del commissario alla Sanità.



Sul tema interviene anche Sebi Romeo, capogruppo Pd in consiglio regionale, che ha preso parte al consiglio comunale aperto di Cetraro.

Durissime le parole che il democrat ha usato: “Non ho mai incontrato l’ingegnere ma spero di andarlo a salutare subito dopo che sarà rimosso”. Romeo ha anche avvertito che, se Scura non ritirerà il decreto, verranno messe in atto tutta una serie di iniziative, alcune anche eclatanti, tra le quali anche la possibilità della disobbedienza amministrativa in merito all’attuazione del decreto.