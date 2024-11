Il segretario questore del Consiglio regionale: «La giustizia ha avuto modo di accertare le responsabilità dei fatti»

«È sempre una buona notizia, per la democrazia così come per la credibilità delle Istituzioni, quando la politica viene scagionata da accuse pesanti come la collusione con la criminalità ed il malaffare. Lo è ancora di più nel caso che ha coinvolto l’onorevole Francesco Cannizzaro, assolto per non aver commesso il fatto nell’ambito dell’inchiesta Ecosistema, perché la Giustizia ha avuto modo di accertare nell’ampio raggio delle indagini le responsabilità dei fatti ascritti e di riflesso anche l’innocenza del Consigliere regionale, capogruppo della Casa delle Libertà. Da uomo dello Stato, ancor prima che da rappresentante istituzionale, non posso che essere soddisfatto della sentenza di assoluzione emessa a favore dell’amico e collega Cannizzaro di cui apprezzo, da sempre, l’abnegazione nel lavoro a servizio dei cittadini calabresi».

È quanto dichiara il segretario questore del Consiglio regionale, presidente nazionale del movimento Il Coraggio di Cambiare l’Italia, Giuseppe Graziano, complimentandosi con il capogruppo della Casa delle Libertà, Francesco Cannizzaro, e rinnovando allo stesso gli auguri di buon lavoro in seno all’Assemblea regionale .