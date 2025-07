Un addio tira l’altro. Lunedì scorso era stata l’assessore Stefania De Marco a rimettere le sue deleghe dalla maggioranza. L’amministrazione Fucile, in queste ultime ore, perde un altro pezzo della sua coalizione: ha lasciato il suo ruolo anche il consigliere Gennaro Danielli.

Il giovane trentenne era consigliere con deleghe ai Rapporti con associazioni e organi collegiali scolastici, Politiche giovanili, e da giorni questa opzione era stata ventilata negli ambienti politici.

Un altro addio lascia nell’incertezza la maggioranza che ha perso due figure in otto giorni, non è escluso qualche altro colpo di scena in futuro. Ed è stato più di un elemento all’interno dell’esecutivo che ha confermato, di fatto, le prime voci che gravitavano sin dalle prime ore del mattino sull’addio del consigliere Danielli.

Quest’ultimo avrebbe quindi protocollato la sua rinuncia alle deleghe con l’attuale amministrazione, passando così tra i banchi della minoranza senza però schierarsi con uno dei due attuali gruppi consiliari e restando quindi come figura indipendenti.

Gli scenari, nel contesto della nuova composizione della Giunta, porteranno un nuovo riassetto inevitabilmente, a questo punto l’obiettivo per i governatori e di cercare di arrivare senza ulteriori scossoni a giugno 2027, data di nuove elezioni amministrative in zona cratense.

Federica Paterno diventerà nuovo assessore (coprendo il ruolo appartenuto sino a otto giorni fa a Stefania De Marco). A Maria Assunta Puterio invece andranno le deleghe della già citata, come nel caso degli Affari legali, ma subentrerà invece in luogo di Paterno, completando così lo scacchiere.

Di certo, il prossimo Consiglio comunale sarà quanto meno molto più frequentato del solito, non fosse altro per ascoltare proprio le motivazioni dei due dimissionari di giunta con ancora più dettaglio.