La parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio: ‘Quanto accaduto a Guardavalle non può non destare preoccupazione’

“Quanto accaduto sabato scorso a Guardavalle in occasione della partita di calcio del campionato di Eccellenza in Calabria con l’Acri, non può non destare fortissima preoccupazione” lo ha dichiarato, in una nota stampa, la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio.

“E’ grave quanto denunciato dai giocatori e dai dirigenti della squadra dell’Acri in relazione alle pesanti minacce subite prima dell’inizio dell’incontro da sconosciuti – continua la Bruno Bossio - che hanno intimato loro di perdere la partita. Ad un giocatore è stato addirittura puntato un coltello alla gola. Questi gravi atti intimidatori hanno indotto la squadra dell’Acri a non giocare la partita. Soprattutto nell’ambito del calcio dilettantistico, questi fenomeni sono abbastanza diffusi”.

“Si registrano sempre più spesso atti di intimidazione nei confronti di giocatori e di intere società sportive prima, durante e dopo le partite, tanto da far dubitare che la motivazione sportiva sia davvero quella prevalente. Si tratta di episodi gravi – sottolinea la parlamentare- che non possono essere sottovalutati e che richiedono una pronta e ferma risposta non solo da parte degli organismi di autogoverno sportivi ma anche delle forze dell’ordine e della magistratura”.

“Già in passato il fenomeno in Calabria era venuto alla luce attraverso incidenti gravi che, in alcuni casi, hanno registrato aggressioni con feriti in gravi condizioni e addirittura, in un caso, con una vittima. E’ necessario liberare lo sport, e il calcio in particolare, dal pesante condizionamento di quei pochi che ne fanno soltanto un’occasione di violenza e prevaricazione”



“Sottoporrò il caso con un’apposita interrogazione parlamentare – conclude Enza Bruno Bossio - al Sottosegretario Graziano del Rio titolare della delega allo sport e al Ministro dell’Interno Angelino Alfano affinché si possa valutare quali straordinarie iniziative il Governo potrà assumere sia per prevenire che per reprimere tali gravi episodi”.