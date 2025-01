«Leggo con dispiacere alcune dichiarazioni di queste ore del presidente Occhiuto, che sostiene come i rapporti con il sottoscritto “non sono più quelli di inizio legislatura”. Da una parte mi domando il perché, anche perché da parte mia nulla è cambiato, dall'altra me ne dispiaccio. E proprio per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, se il motivo di queste dichiarazioni è l'impugnativa sulla norma relativa alle biomasse, ci tengo a dire parole di chiarezza: la richiesta di impugnativa alla legge regionale calabrese non nasce dagli Affari Regionali, ma è stata richiesta dal ministro Pichetto Fratin, titolare del Ministero dell'Ambiente ed espressione di Forza Italia». Lo precisa il ministro Roberto Calderoli, dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Una richiesta - dice Calderoli - che ha come presupposto la Costituzione e di certo non può avere alcun retroscena politico, visto e considerato che a chiederla è proprio un esponente di Forza Italia esattamente come Occhiuto. Da parte mia, la porta è e resta sempre aperta al confronto».