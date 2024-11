La campagna elettorale entra nel vivo. Attesi a Lamezia Terme Matteo Renzi, leader di Italia Viva e la deputata Iv Maria Elena Boschi, già nei giorni scorsi in Calabria. Il titolo dell’iniziativa, in programma al Grand hotel, è “La Calabria, sul serio”. La manifestazione – fa sapere l’ufficio stampa di Italia viva Calabria - avrà inizio alle ore 9:30 e vedrà la presenza di Matteo Renzi che «dimostra, ancora una volta, grande attenzione verso la nostra regione».

Soddisfazione viene espressa da Ernesto Magorno, coordinatore regionale Iv: «Domenica con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi per una grande manifestazione a Lamezia Terme. Sono giorni intensi e bellissimi, il progetto del terzo polo continua a suscitare entusiasmo e interesse e, siamo convinti, che l'appuntamento di domani darà quella spinta ulteriore per realizzare un grande risultato il 25 settembre che sarà solo il primo momento di un futuro bellissimo». A giudizio di Magorno e del segretario di Azione, Fabio Scionti, la presenza del fondatore di Italia viva ed ex premier «darà ulteriore slancio per affrontare l'ultima settimana di campagna elettorale».