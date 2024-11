Le operazioni procedono a rilento anche a causa dell'introduzione del tagliando antifrode. Complessivamente a Catanzaro sono 72mila gli elettori chiamati alle urne

Lunghe code e ritardi questa mattina nei novanta seggi allestiti negli istituti scolastici di Catanzaro. In alcune sezioni gli elettori spazientiti hanno deciso di andare a causa delle interminabili file. All'origine dei ritardi l'introduzione, per la prima volta quest'anno, del tagliando antifrode sulla scheda elettorale che rende le operazioni più farraginose.

L'affluenza

A mezzogiorno in città aveva votato il 16,95% degli aventi diritto. Sono complessivamente 72.515 le elettrici e gli elettori catanzaresi chiamati alle urne per l’elezione del Senato e della Camera dei Deputati. A questi si aggiungono 2.203 residenti all’estero iscritti all’Aire, albo italiani residenti all’estero. Si recano per la prima volta alle urne 653 elettori di cui 337 donne e 316 uomini.

Luana Costa