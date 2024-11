Martedì si terrà un faccia a faccia con i rappresentanti del partito socialista volto all’ampliamento della coalizione di centrosinistra

Si è riunito il coordinamento cittadino del Psi, convocato da Alessandro Tassoni, alla presenza del commissario Piero Amato e di Tonino De Marco, dopo la conferenza stampa di rinuncia alla candidatura a sindaco della città. È stato rivolto a De Marco un affettuoso ringraziamento per la sua disponibilità di mettere a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità ma purtroppo per una serie di problemi interni alla coalizione non si è riusciti a portare a termine un progetto che vedeva racchiuse tutte le idee e proposte messi in campo dal Psi.

Il coordinamento ha quindi preso atto dell'appello rivolto da Ciconte per l'unità di tutto il centro-sinistra, superando tutta una serie di incomprensioni. Si tratta ora di confrontarsi su alcune questioni ritenute dal partito vitali e non più rinviabili, nell'interesse della città. Oggi, la città vive una profonda crisi sociale e soffre l’assenza di un progetto di sviluppo, serio e condiviso dai cittadini. È necessaria dunque una proposta politica forte e compatta, che porti alla crescita dell'intera area vasta. Catanzaro da sola non è nulla.

Le idee e le proposte socialiste saranno oggetto di discussione in un incontro, chiesto da Ciconte, alla presenza anche di Tonino De Marco, che si svolgerà nei locali della sede del Psi, martedì 11 alle ore 18. Un incontro con gli iscritti, i simpatizzanti ed i candidati socialisti alle prossime elezione comunali.

l.c.