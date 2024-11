È stato dirigente del dipartimento politiche dell’ambiente della Regione Calabria dal 2010 al 2015

Bruno Gualtieri è il nuovo dirigente del settore Igiene ambientale del Comune di Catanzaro. Gualtieri è stato nominato dal sindaco Sergio Abramo al termine della procedura pubblica di selezione per l’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni. Il decreto è stato firmato stamattina anche alla presenza dell’assessore all’ambiente Domenico Cavallaro. Residente a Catanzaro da diverso tempo, Gualtieri ha ottenuto il punteggio più alto fra gli undici partecipanti alla selezione.

Laureatosi in ingegneria civile al Politecnico di Milano, è abilitato all’esercizio della professione dal 1980. È stato dirigente del dipartimento politiche dell’ambiente della Regione Calabria dal 2010 al 2015. Nell’ambito di questa funzione ha ricoperto anche il ruolo di Autorità regionale ambientale e di Autorità competente per la Regione per i procedimenti Via-Vas-Ippc. In precedenza ha ricoperto vari incarichi dirigenziali in Regione ed è stato dirigente nell’Ufficio del commissario delegato all’emergenza ambientale in Calabria.

l.c.