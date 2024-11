Il commercialista è stato riconfermato alla guida della municipalizzata durante l’assemblea dei soci

Nessun avvicendamento al vertice della Catanzaro Servizi. Il commercialista Massimo Feroleto, il cui contratto sarebbe scaduto giovedì 3 agosto, è stato riconfermato per ulteriori tre mesi alla guida della partecipata comunale che gestisce per conto dell’amministrazione comunale numerose attività.

L'avvicendamento all'avvio della campagna elettorale

Il commercialista era stato nominato il 3 maggio scorso all’avvio della campagna elettorale in sostituzione di Rocco Mazza tra mille polemiche determinate dalla vicinanza del professionista al candidato a sindaco e leader del movimento Cambiavento, Nicola Fiorita.

La riconferma per tre mesi

Venerdì scorso l’assemblea dei soci si è riunita riconfermando Massimo Feroleto per ulteriori tre mesi, una riconferma quindi non a lunga scadenza. Pare, infatti, che la partecipata comunale fosse entrata nelle mire di Luigi Levato, che all’esito delle elezioni amministrative è risultato il consigliere più votato nella lista di Forza Italia. L’esponente azzurro non essendo riuscito ad ottenere la designazione di un assessore esterno aveva infatti avanzato la richiesta di nominare una persona di fiducia alla guida della municipalizzata.

