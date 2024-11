Tra i candidati delle due liste di centrosinistra a sostegno di Domenico Lacava, che alle primarie ha superato il sindaco uscente Giuseppe Belcastro, non vi è alcun esponente vicino a Mario Oliverio.

Mario Oliverio esce di scena

Dopo cinquant'anni dunque, l'ex presidente della Regione esce dalla scena politica del suo territorio. Sulla carta avrebbe dovuto appoggiare la coalizione, nel rispetto del risultato delle consultazioni del 3 agosto scorso. In realtà, ha scelto la strada dell'indifferenza. E non è escluso che sottobanco, possa addirittura puntare su un altro dei cavalli in corsa.

Il Psi si è liquefatto

Anche il Partito Socialista, che pure nella consiliatura uscente aveva ricoperto ruoli di primo piano, si è liquefatto, seguendo la linea del segretario regionale Luigi Incarnato, fedelissimo dello stesso Oliverio. Lacava comunque, potrà contare sull'utilizzo del simbolo del Pd.

Liste e candidati

Partito Democratico

Giuseppina Bonanno detta Giusy, Lina Cimino, Francesco Gasperino, Marisa Granieri, Salvatore Lopez, Costanza Loria, Antonio Lucente, Rosa Nicoletti, Aldo Orlando, Mariangela Pasculli, Rosa Perri, Aldo pupo, Florestano Sirianni, Mariantonietta Talarico, Francesco Turrà, Giovambattista Venturo



Adesso Lacava

Pasquale Audia, Bergmariya Blymenberg, Antono Cerminara, Salvatore Congi, Lucia Foglia, Giovambattista Guido, Carlo Iuliano, Francesco Laratta, Elena Gemma Longo, Stefania Nicoletti, Rebecca Peluso, Alessandro Romano, Sonia Spadafora, Francesco Spina, Caterina Tassoni, Giuseppe Tricoci.