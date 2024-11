Presentate ufficialmente le liste per le prossime comunali. Sono cinque i candidati a sindaco: Lo Schiavo, Costa, Pasqua, Bevilacqua e D'Agostino

LISTA LIBERAMENTE INSIEME

Candidato a sindaco ELIO COSTA



RAFFAELE MANDUCA

ANTONIO PAGANO

MICHELE CARNOVALE

SANTO AIELLO

FORTUNATO ANDREACCHIO

LAURA BELLEZZA

ANTONIO CATANIA (ANTONELLO)

ROCCO CIRIANNI

MICHELINA CURCIO

MARIELLA CURELLO

ANNUNZIATO D'AMICO

DEMETRIO D'AMICO

ROSANNA DE LORENZO

GIOVANNI DE PASCALI

ILENIA FRANZE'

ANGELA GENTILE

ANTONIO ITALIANO

SALVATORE LO BIANCO

RAFFAELE LO GATTO (LELLO)

MILCO FRANCESCO LO GUARRO

ANTONIO LOPREIATO

GIUSEPPE MIGNOLO

ENZO MORELLI

ROBERTO MARIA NASO

GIOVANNI PATANIA

GREGORIO PATANIA

VALENTINA PRESTIA

LAURA PUGLIESE

MARIA TERESA RAGALA'

DEBORA ROPERTO

IVAN SERVELLI

CARMELA VALIA



LISTA LIBERALI PER COSTA SINDACO

Candidato a sindaco ELIO COSTA



FILIPPO LO SCHIAVO

NESTROE COLLOCA

LOREDANA DE MARCO

GREGORIO LA GAMBA

LORENZO LOMBARDO

MARIO MAZZEO

DOMENICO SCORDAMAGLIA

VITO GIOCONDO SELVAGGIO

GIUSEPPE ALVIANO

ANNA MARIA ARENA

MARINA BISOGNI

MICHELE CARNOVALE

GIUSEPPINA COLLOCA (GIUSI)

NICOLA COLOCA

CRISTINA GRAZIELLA D'ANGELO

GIANFRANCO DE FAZIO

ROSSANA FALDUTO

ASAMANTA GALLO

ALESSANDRO GUARINO

SALVATORE NAZZARENO LA GAMBA

CARMELO PALAMARA

ELEONORA PINTIMALLI

MARIANGELA PIPERNO

MARIA POSCA

ANTONELLA RAO

DOMENICO RISO

TERESA RUBINO

ROSARIO RUSSO

CLAUDIA SARLO

IVAN SCIGLIANO

DOMINGA SORIANO

ANDREA TAVELLA



LISTA RETE CIVICA VIBONESE

Candidato a sindaco: ELIO COSTA



DIEGO ANTONIO ORAZIO BRANCIA

GIUSEPPE SALVATORE ADDESI

ROSARIA BARONI

NATALE CRISTIAN BELLANTONE

VIRGINIA BRAGHò

BARBARA CAMPENNì

GRAZIA CARRABOTTA

MARIA TERESA CONDOLUCI

ANTONIO COLLOCA

MARIANTONIA COMITO IN RUSSO

EMANUELA COSENTIO

SAVINA DEL GIUDICE DESTITO

GIOVAMBATTISTA DI MAGGIO

ANTONIO FRESCA

ANTONELLA FURCI

GIOVANNI GAGLIANO'

FRANCESCO LOPREIATO

MARIA MILLE

DOMENICO PALADINO

MICHAELA­LUCICA POPA IN ALESSANDRIA

FRANCESCO PUGLIESE

ADRIANA SCHIAVELLO

GISEPPINA TAVELLA

DAVIDE TOZZO

DOMENICO TOZZO

ONOFRIO VENTRICE

MANUEL ZINNA'

FRANCESCO PROFITI



LISTA VIBO UNICA

Candidato a sindaco: ELIO COSTA



STEFANO LUCIANO

MARIA ROSARIA CAMILLO'

MICHELE CARNOVALE

GIANFRANCO COMITO

SILVANA DI DONATO

ALESSANDRO FROIA

LUIGI GIANCOTTI

CLAUDIA GIOIA

LORENZO GRILLO

ANNALISA GUASTALEGNAME

KATIA IANNELLO

MIMMA IANNELLO

NICODEMO LE ROSE

ANTHONY LO BIANCO

MAURIZIO MAZZOTTA

CLAUDIA MIRABELLO

FOCA MONTELEONE

ALESSANDRA MORANO

GIUSEPPE NATALE

ANGELO PALAMARA

CINZIA PALMIERI

VINCENZO ANTONIO PORCELLI

GIUSEPPE PUGLIESE

FRANCESCA RUBRINO

GIOVANNI RUSSO

GIUSEPPE RUSSO

LORENZA STEFANIA SCRUGLI

ANTONIO RORRENTINO

FRANCESCO SURIANO

FRANCESCO ANTONIO TEDESCO

GIUSEPPE TROPEANO

TERESA VENTURA



LISTA LA CITTA' CHE VORREI

Candidato a sindaco ELIO COSTA



LUCIANO ARENA

MADDALENA BASILE

RAIMONDO BELLANTONI

MARIA BETRO'

ANTONELLO BONADDIO

GIUSEPPINA BRASCA

UMBERTO BUCCARELLI

SAVERIO CARRA'

NICOLA CRUPI

SILVANA CURCIO

ROCCO FARFAGLIA

ELISA FATELLI

CARMELA (MELINA) FEDELE

MARIA GIOVANNA FUSCA

MARIA ROSARIA LAGROTTA

MARIANNA LANGELLA

ITALO LOCOCO

MARIA FRANCESCO MIO

LUIGI CLAUDIO MIRILE

GIUSEPPE ROBERTO MURATORE

GIUSEPPE PETROLO

MARIA GRAZIA PIANURA

MADDALENA PIAZZA

GIUSEPPE POLICARO

NAZZARENO (RINO) PUTRINO

STEFANO RAMONDINO

SILVIA LARA RIGA

ENRICA SACCANI

LUIGI SAELI

ALESSANDRO TURANO

PATRIZIA VENTURINO



LISTA ALLEANZA PER VIBO

Candidato a sindaco: ELIO COSTA



DOMENICO CONSOLE

PIETRO ANNETTA

LUIGI ASSISI

LAURA COSTANTINI

COSIMO DE PINTO

RAFFAELE DI GIOIA

DOMENICO FALDUTO

EMILIO FARFAGLIA

MARIA YLENIA FERA

IMMACOLATA FIORILLO

FEDERICA GENOVESE

ANNA MARIA LA GAMBA

MARIA VITTORIA LETIZIA LICO

ALFREDO ANTONIO LO BIANCO

ROBERTO LOMBARDI

SIMONA MALERBA

SAMANTHA MERCADANTE

ROSARIO MIRABELLO

LORENZO MONTESANO

ANTONIO PISANI

CATERINA POLICARO

GIUSEPPE RITO

FOMENICO RIZZUTO

ROBERTA SERRAO

PAOLA NATALINA SORRENTINO

PATRIZIA SPEZIALE ANDREA SIMONE SURIANO

MICHELE TOMASELLI

SALVATORE ANGELO VALLONE

GIOVANNI VATTIATA

GIUSEPPE EDUARD VIRDO'

RITA RUSSO



LISTA VIBO VALENTIA POPOLARE

Candidato a sindaco ELIO COSTA



RAFFAELE ARCELLA

GRAZIANO ARENA

MASSIMILIANO CAFARO

BIBIANA DE CRISTOFARO

VINCENZO DE FILIPPIS

CATERINA D'URZO

MARIA FERRARO

NICOLA FRLORIO

KATIA FRANZE'

GIULIA INZILLO

GIOVANNA LO GATTO

VALERIA MALFARA'

ENRICO MIGNOLO

PASQUALE NAPPI

NICOLA NICOLINI

MARIA GRAZIA PETRACCA

GREGORIO POLISTENA

FRANCESCO RAIMONDI

GIOVANNI ANTONIO RASO

SALVATORE ANTONIO RUGGIERO

PASQUALE RUSCIO

VALERIA CARMEN RUSSO

FRANCESCO SANTAGUIDA

MARIANGELA SCALISE

SALVATORE SCARANO

ANTONIO SCUTICCHIO

MARIA SORBILLI

LIDIA SORRENTINO

LISTA PD

Lo Schiavo sindaco



1 Russo Giovanni detto “Giovannino” Vibo Valentia, 21/08/1977

2 Aceto Giovanni Vibo Valentia, 05/05/1977

3 Aiello Roberta Vibo Valentia, 15/09/1981

4 Artusa Gaetano Vibo Valentia, 23/05/1972

5 Aversano Alessandro Vibo Valentia, 18/08/1978

6 Caglioti Rosa Sabrina Antonella Vibo Valentia, 09/06/1970

7 Chiera Maria Antonia Vibo Valentia, 10/01/1980

8 Cilurzo Antonella Vibo Valentia, 30/03/1988

9 Curello Leoluca Antonio Vibo Valentia, 28/01/1962

10 Cutrullà Giuseppe detto “Peppe” Vibo Valentia, 25/04/1987

11 Del Vecchio Tiziana Vibo Valentia, 13/07/1975

12 Ferrari Aldo Gustavo Orlando Soriano Calabro, 31/01/1952

13 Fiorillo Maria Vibo Valentia, 03/01/1985

14 Floro Giuina in Iannello Lamezia Terme, 24/04/1966

15 Fortuna Domenico detto Mimmo Vibo Valentia, 20/04/1981

16 Iannello Antonio Vibo Valentia, 12/07/1958

17 Lo Bianco Francesca Vibo Valentia, 06/10/1976

18 Manduca Ilaria Vibo Valentia, 27/02/1995

19 Martina Giuseppe Vibo Valentia, 20/11/1976

20 Maurici Roberto Tropea, 29/09/1975

21 Mercadante Pasquale Michele Vibo Valentia, 24/03/1951

22 Miceli Marco Vibo Valentia, 07/11/1975

23 Monteleone Salvatore Vibo Valentia, 18/09/1952

24 Moricca Anna Maria Filandari, 22/03/1955

25 Pacienza Gaetano Altomonte, 09/10/1961

26 Pelaggi Joan Azzurra L’Aquila, 21/04/1977

27 Piperno Rosa Vibo Valentia 05/02/1984

28 Ranieri Sabrina Vibo Valentia, 27/09/1994

29 Scriva Antonio Vibo Valentia, 16/07/1975

30 Termini Gerlando Vibo Valentia, 06/11/1984

31 Vinci Francesco San Gregorio d’Ippona, 08/04/1958

32 Ursida Stefania in Fusca Polistena, 05/09/1969



LISTA SEL



Lo Schiavo sindaco



FRANCESCO COLELLI DETTO CICCIO



ANGELA DI RIENZO



GERNANDO MARASCO



MANLIO MAZZA



DANILO TUCCI



MICHELA PRINZI



IDA PUGLIESE



GIUSEPPE CARRA'



MARIA ANNA COLACI



WALTER CRUDO



GIORGIA CUTULI



GLORIA DESTITO



MARIASOPHIA FALCONE



GIORDANO MARCA



FILIPPO LA PERA



DANILO LENTINI



ANTONIO SAELE



DAVIDE SCALAMANDRE'



NOEMI SPEZIALE



UMBERTO ANTONIO ARALDI



CHIARA VACATELLO



ANGELA ROBERTA ZAPPIA



ANTONIETTA FRANZE'



GUGLIELMO ARALDI



MARIAFRANCESCA RUSSO





LISTA START

Lo Schiavo sindaco



1 Comito Loretta Vibo Valentia, 29/12/1972

2 Condoleo Vincenza Cessaniti, 29/06/1965

3 Condoleo Domenico Vibo Valentia, 11/12/1986

4 Cocciolo Ilaria Tropea, 02/01/1997

5 De Luca Francesco Vibo Valentia, 15/03/1991

6 De Marco Fausto Vibo Valentia, 19/12/1972

7 De Marco Michelina Vibo Valentia, 28/02/1968

8 Di Leo Rosetta Vibo Valentia, 15/09/1969

9 Fiamingo Maria Luisa Tropea, 14/11/1984

10 Fortuna Domenico Vibo Valentia, 21/07/1973

11 La Grotteria Domenico Vibo Valentia, 27/06/1959

12 Lo Bianco Rosa Vibo Valentia, 15/07/1991

13 Maiorella Vincenzo Vibo Valentia, 25/10/1986

14 Maisano Antonio Vibo Valentia, 10/01/1995

15 Mandaradoni Maria Vibo Valentia, 18/04/1955

16 Massaria Nicola Vibo Valentia, 04/07/1995

17 Mastroianni Agostino Vibo Valentia, 22/03/1996

18 Mignolo Cristina Vibo Valentia, 08/01/1982

19 Mirabello Anna Vibo Valentia, 25/07/1962

20 Mirabello Stefano Vibo Valentia, 23/02/1959

21 Paglianiti Loredana Messina, 14/06/1964

22 Pasqua Lidia Vibo Valentia, 16/04/1990

23 Patassini Catia Cortona, 02/03/1966

24 Rizzo Anna Maria Ricadi, 15/10/1969

25 Rubino Marianna Vibo Valentia, 04/09/1947

26 Russo Irene Desirè Lamezia Terme, 18/02/1995

27 Sorrentino Francesco Vibo Valentia, 24/10/1992

28 Suriano Marco Cinquefrondi, 30/06/1982

29 Tomaino Attilio Vibo Valentia, 24/10/1960

30 Tomaino Vincenzo Vibo Valentia, 06/03/1990



LISTA LO SCHIAVO SINDACO

Lo Schiavo sindaco



1 Barbuto Pasquale Vibo Valentia, 05/09/1960

2 Barilaro Giuseppe Vibo Valentia, 09/11/1977

3 Bianco Laura Vibo Valentia, 05/11/1986

4 Brosio Massimiliano Marsciano, 02/01/1978

5 Colloca Antonio Vibo Valentia, 05/01/1971

6 Contartese Pasquale Vibo Valentia, 01/01/1967

7 Cutrullà Carmen, Fatima Vibo Valentia, 06/07/1989

8 De Nardo Alfredo Soriano Calabro, 07/02/1959

9 Dicosta Massimiliano Torino, 07/10/1971

10 Dusci Valentina Vibo Valentia, 14/02/1976

11 Falduto Sabatino detto “Nuccio” Vibo Valentia, 18/01/1980

12 Fedele Rosita Vibo Valentia, 04/06/1964

13 Iannello Giuseppe Vibo Valentia, 16/05/1982

14 La Scala Filippo Vibo Valentia, 06/02/1975

15 Lampasi Sonia Vibo Valentia, 16/01/1976

16 Limardo Domenico Maria detto “Mimmo” Vallelonga, 16/04/1959

17 Lo Riggio Antonino detto “Nino” Vibo Valentia, 11/02/1953

18 Lo Torto Nicola Vibo Valentia, 15/06/1981

19 Mirabello Salvatore Vibo Valentia, 19/11/1976

20 Mobilio Anna Vibo Valentia, 27/08/1987

21 Paduano Enrico Vibo Valentia, 14/09/1985

22 Petrolo Daniele Vibo Valentia, 15/05/1979

23 Pilegi Loredana Patrizia Caterina Pizzo, 03/07/1960

24 Potenza Andrea Vibo Valentia, 01/06/1986

25 Romano Giuseppe detto “Pino” Rombiolo, 02/08/1955

26 Roschetti Antonino detto “Nino” Reggio Calabria 12/05/1971

27 Russo Francesco Maria detto “Franco” Vibo Valentia, 31/01/1956

28 Russo Maria Grazia Vibo Valentia, 16/02/1978

29 Staropoli Rosaria Tropea, 17/02/1985

30 Toscano Marta Vibo Valentia, 09/10/1991

31 Tripodi Antonella Vibo Valentia, 22/06/1978

32 Tulosai Francesco Vibo Valentia, 01/09/1985





LISTA DEMOCRATICI

Lo Schiavo sindaco



1 Fortuna Giuseppina Vibo Valentia, 27/10/1958

2 Pugliese Leonardo Francesco Vibo Valentia, 10/05/1965

3 Arena Francesco Briatico, 06/08/1961

4 Barbuto Sergio Vibo Valentia, 24/04/1970

5 Cacciatore Francesca Soverato, 17/12/1991

6 Callipo Michela Vibo Valentia, 02/01/1971

7 Colaci Giuseppe Vibo Valentia, 09/01/1979

8 Condoleo Giuseppe Vibo Valentia, 24/04/1961

9 De Leonardo Nicola Vibo Valentia, 24/02/1964

10 Florio Vincenzo Vibo Valentia, 11/02/1954

11 Gaudino Rosaria Polistena, 22/12/1979

12 Giannini Giancarlo Vibo Valentia, 08/08/1971

13 Gotto Antonio Vibo Valentia, 30/01/1973

14 Greco Giuseppina detta “Giusy” Vibo Valentia, 16/03/1980

15 Iannello Francesco Catanzaro, 10/01/1986

16 Lacquaniti Alessandro Vibo Valentia, 23/10/1973

17 La Gamba Francesco Vibo Valentia, 22/10/1980 Vibo Valentia, 22/10/1980

18 Lo Guarro Luana Vibo Valentia, 02/07/1965

19 Lo Muto Graziella Francesca Vibo Valentia, 27/11/1974

20 Mangone Gregorio Chiaravalle Centrale, 05/03/1995

21 Massaria Antonia Vibo Valentia, 02/07/1980

22 Mobilio Vincenzo Vibo Valentia, 02/01/1958

23 Monterosso Maria Antonietta Vibo Valentia, 19/01/1991

24 Pagano Jessica Soriano Calabro, 11/01/1988

25 Piro Mariano Vibo Valentia, 01/12/1953

26 Porco Francesco Vibo Valentia, 06/11/1996

27 Riccio Michele Vibo Valentia, 22/06/1977

28 Schiavello Aurora Vibo Valentia, 02/10/1987

29 Tavella Rosaria Vibo Valentia, 01/06/1985

30 Tomaino Rosario Vibo Valentia, 14/04/1986

31 Valente Giuseppe Vibo Valentia 19/10/1963

32 Vonazzo Francesco Vibo Valentia, 12/06/1995







LISTA FRATELLI D'ITALIA

candidato sindaco Francesco Bevilacqua



1 Pietro COMITO Vibo Valentia 30/06/1954

2 Fausto DE ANGELIS Vibo Valentia 12/08/1973

3 Maria GIURATO in Pepe Benestare 26/09/1949

4 Giuseppe SCIANO’ Reggio di Calabria 11/08/1958

5 Pasquale VARTULI Arena 21/11/1945

6 Alessandro ARCIDIACONO Vibo Valentia 09/10/1993

7 Francesco AGNINI Vibo Valentia 01/11/1955

8 Francesco ALVIANO Vibo Valentia 02/12/1987

9 Giuseppe BERTUCCIO Ionadi 19/07/1947

10 Gennaro BONAVENTURA Giugliano in Campania 27/06/1940

11 Baldassarre BRUZZANO Vibo Valentia 24/05/1971

12 Giulia CARTISANO Tropea 15/10/1987

13 Luciano COLLOCA Vibo Valentia 12/07/1968

14 Antonella D’ANDREA Reggio di Calabria 20/07/1976

15 Sonia D’AURIA Vibo Valentia 02/10/1991

16 Cristian DE LUCA Tropea 05/09/1985

17 Fabiana FABRONI Vibo Valentia 04/02/1980

18 Giuseppina GRILLO in Prestia Vibo Valentia 16/04/1973

19 Simona GUIDI in Di Renzo Roma 08/12/1966

20 Carmelo IOCULANO Dinami 29/07/1942

21 Giuseppe LA GROTTERIA Vibo Valentia 19/01/1959

22 Concetta LO BIANCO Vibo Valentia 11/05/1992

23 Rosa Maria MANDARADONI in Patania Vibo Valentia 29/06/1969

24 Luisa MATERA in Iadevalia Vercelli 29/01/1962

25 Noemi MIRABELLO Cinquefrondi 26/05/1995

26 Vincenzo MOSCHELLA Vibo Valentia 06/10/1987

27 Ferdinando PUGLIESE Vibo Valentia 18/09/1964

28 Giovanni Aless.

29 Enrico ROTTURA Acquaro 23/05/1957

30 Mirella ROTTURA in Staropoli Vibo Valentia 25/06/1964

31 Marica TOMAS Vibo Valentia 27/03/1978

32 Vincenzo VASAPOLLO Vibo Valentia 03/07/1950

33 PUGLISI Vibo Valentia 24/07/1966







CAMBIAMO VIBO

Candidato sindaco: ANTONIO D'AGOSTINO



CARLO BENEDUCI



FRANCESCO CALLIPO



LUIGI BRUNO CERAVOLO



DANIELA CESAREO



DOMENICA CIMATO



MARIA DONATO



DANIELA DOTTI



DONATELLA ELICIO



ELISABETTA FRANZA



GUGLIELMO DOMENIC GALASSO



FRANCESCO GALLO



FRANCESCO (FRANCO) IANNELLO



MARIA IANNUZZI



ROCCO IMENEO



MARIA LAURA LO MORO



FRANCESCO MESSINA



ANNA MURMURA



VINCENZO ROCCO PERIS



FRANCESCO PIETROPAOLO



CONCETTA PRIOOLO



CAMILLO PUGLIESE



PAOLO SORRENTI



WLADIMIRO STAGLIANO'



MARIA CONCETTA TASSONE



FRANCESCO TASSONE



LISTA TERRITORI E LIBERTA'



Candidato a sindaco CESARE PASQUA



ANTONIO SCHIAVELLO



ANTONIO FUSCA'



ROSSELLA CALABRIA



IMMACOLATA CERIELLO



ALESSANDRA CORBO



IMMACOLATA CORSO



MARIANNA DE LORENZO



NICOLINA FEDELE



MARIA CARMELA FRANZE'



ROSA MARIA LO BIANCO



ISABELLA MACCARONE



FEDERICA NATALIA



LUISA NICCOLI



FRANCESCA PIPERNO



VALENTINA RUSSO



ELISABETTA TAVELLA



CLAUDIA TRIPODI



MARIA GRAZIA SORRENTINO



ANTONIO ACQUARO



DANILO BASILE



CARMELO CASERTA



FRANCESCO CERAVOLO



AGOSTINO DE NISI



SAVERIO MALUCCIO



ENRICO MAZZEI



VINCENZO MIRABELLO



AGOSTINO NASO



CARMELO RANITI



ROBERTO STAGNO



SAVERIO SERRA



TEODORO SUPPA



ANTONIO VINCI