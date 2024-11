Scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle candidature. La città dello Stretto andrà alle urne il prossimo 26 ottobre

REGGIO CALABRIA - Sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

I numeri. Trentadue le liste presentate e nove i candidati che si sfideranno per conquistare la poltrona più prestigiosa di Palazzo San Giorgio. Sono questi i numeri delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale della città dello Stretto che si terranno il prossimo 26 ottobre. Dopo due anni, quindi, a Reggio Calabria si concluderà la fase di commissariamento per sospette infiltrazioni mafiose.

Gli aspiranti. I nove candidati a sindaco sono: Stefano Morabito, Giuseppe Falcomatà, Giuseppe Siclari, Vincenzo Giordano, Paolo Ferrara, Francesco Anoldo Scafaria, Giuseppe Musarella, Aurelio Chizzoniti e Lucio Dattola. (mf)