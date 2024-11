Sette consiglieri comunali di Vibo firmano un documento a sostegno della candidatura alla segreteria provinciale di Insardà, ex assessore e dirigente del partito, sostenuto dal deputato Bruno Censore.

Si accelera in vista del congresso provinciale a Vibo Valentia. Dopo gli scontri mediatici delle ultime settimane, tra i soliti contendenti De Nisi e Censore, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali. Ad esporsi sono sette consiglieri comunali del capoluogo, del gruppo del Pd e indipendenti, che esprimono il loro apprezzamento per la candidatura di Enzo Insardà, esperto dirigente del partito sostenuto dalla corrente di Censore, e del consigliere regionale Michele Mirabello. Una fuga in avanti a sostegno dell'unico candidato ufficiale, per ora, che si scalda in vista del congresso provinciale, dove parte favorito vista la compattezza del fronte censoriano, che riesce anche ad allargare il proprio consenso. Mentre dall'altra parte, De Nisi, con Giamborino ed altri, fatica a trovare la quadra intorno a un candidato unitario, dopo aver ricevuto anche qualche rifiuto...



