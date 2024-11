Il sindaco di Acri Pino Capalbo, dopo il ritiro di Marco Minniti, ha deciso di sostenere la mozione Martina in vista del congresso nazionale previsto per il 3 marzo. «Serve un Pd nuovo, dichiara Capalbo, capace di costruire proposte innovative, ed essere vicino ai cittadini ed agli iscritti. L’On. Martina è la persona giusta per realizzare tutto ciò come ha dimostrato nella gestione del partito in una fase complicata. Temi come l’Europa, l’ambiente, la giustizia sociale, la riforma fiscale ed il lavoro, saranno nell’agenda del nuovo Pd che dovrà coinvolgere di più e meglio i territori e gli amministratori, che ritorni in piazza ad ascoltare e capire gli errori. Servirà, dunque,umiltà, volontà ed innovazione, nella mozione di Maurizio Martina si parla di riformismo radicale, di un partito per l’uguaglianza di un partito ecologista, di un partito europeista, di un partito del lavoro che cambia, di un partito per la democrazia, questo mi ha spinto ad aderire alla mozione Fiancoafianco».