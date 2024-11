Contestualmente si è tenuta una conferenza stampa durante la quale è stata ufficializzata l'aggregazione denominata Federazione Popolare per Catanzaro che ha annunciato la predisposizione di una lista a sostegno del sindaco uscente Abramo

Un consiglio comunale risicato convocato per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 ma agitato dallo spettro delle imminenti votazioni per il rinnovo del Consiglio e della giunta a Catanzaro. L'aula rossa oltre al bilancio ha approvato i provvedimenti riguardanti il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2017, 2018, 2019.

Disco verde inoltre alle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (Tasi), le aliquote per l'imposta municipale propria (Imu) e il documento unico di programmazione. I provvedimenti sono stati relazionati dall'assessore al Bilancio, Filippo Mancuso, ma sul documento finanziario si sono registrate le astensioni di alcuni ex componenti della maggioranza, i quali di recente hanno confermato l'appoggio alla coalizione di centrosinistra. In particolare Giulio Elia e Tommaso Brutto aderenti all'Udc che con l'astensione hanno inteso bocciare sul piano politico il bilancio.



Si tratta infatti di una manovra eminentemente tecnica e in cui alcuni capitoli di bilancio sono stati volutamente azzerati per evitare possibili polemiche riguardanti l'allocazione di risorse a vantaggio di qualcuno nel corso della campagna elettorale.

Contestualmente, si è tenuta una conferenza stampa durante la quale è stata ufficializzata l'aggregazione denominata Federazione Popolare per Catanzaro che tiene assieme il Nuovo Cdu, Realtà popolare e Allenza per Catanzaro. L'aggregazione ha annunciato la predisposizione di una lista a sostegno della candidatura del sindaco uscente Sergio Abramo.

Luana Costa