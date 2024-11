Europeisti e centristi di ispirazione cattolica, pronti a scende in campo con la lista Insieme in vista delle prossime elezioni amministrative di Corigliano-Rossano. Lo faranno scegliendo competenze e capacità politiche e chiedendo al generale Giuseppe Graziano di guidare una coalizione politica ampia che possa porre basi solide nella costruzione della nuova Città della Sibaritide.

È quanto fa sapere il loro referente Gianfranco Ferraro.





«Con la lista Insieme – dice Ferraro – concorreremo alle prossime comunali di Maggio e lo faremo sostenendo una candidatura a sindaco di Giuseppe Graziano. E questo perché – precisa il rappresentante degli europeisti centristi cattolici – la nuova grande Città della Sibaritide ha bisogno di un cambiamento radicale supportato da competenze, merito e capacità amministrative. Nei giorni scorsi, sulle colonne di una delle principali testate calabresi, leggevamo che le elezioni amministrative di Corigliano-Rossano rappresenteranno per questa grande Comunità una scelta decisiva: o verso lo sviluppo oppure verso il declino. Non c’è niente di più vero! Ecco perché il peso del voto, mai come ora, è determinante per dirigere le sorti di questo grande comprensorio che oggi ha bisogno di rivalutarsi e riscattarsi con una guida forte e autorevole. E noi di Insieme crediamo che l’unica figura che oggi possa garantire al comprensorio ionico una certezza di efficienza ed un’autorevolezza istituzionale, sia proprio Giuseppe Graziano. E lo invitiamo – scandisce Gianfranco Ferraro – a raccogliere questo forte vento di sostegno che si sta sollevando negli ultimi giorni attorno alla sua persona per sciogliere ogni riserva sulla sua candidatura e avviare così, tutti insieme, con la grande coalizione civica costituente, l’ormai imminente campagna elettorale; che dovrà vederci propositori di idee semplici ed altrettanto chiare che mirino ad incanalare questa nuova grande Città lungo la via dello sviluppo. La lista Insieme è un’entità politica che crede nei valori di un’Europa unita e forte. E crediamo che Corigliano-Rossano, con Graziano sindaco, – conclude Ferraro – possa ambire a diventare un ponte tra il Mediterraneo ed il cuore dell’Europa, così come lo fu nei secoli scorsi».