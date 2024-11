«Nell’ambito della Città metropolitana di Reggio Calabria, va istituzionalizzato un rapporto con le assemblee dei sindaci dei diversi territori». È questa la proposta forte lanciata da Francesco Cosentino, primo cittadino di Cittanova e neoeletto presidente del Comitato esecutivo di “Città degli Ulivi”, l’associazione dei Comuni della Piana reggina.



Una sfida politico-istituzionale niente male, lanciata al suo compagno di partito, il democrat Giuseppe Falcomatà che guida l’ente dell’ex Provincia – per dare rappresentanze reali e più ampie, senza trascurare la posizione degli amministratori che non siedono a Palazzo Alvaro.

Si chiede una interlocuzione nuova e si offre una visione comprensoriale finalmente unitaria, a cominciare dal tema dei temi in questo momento.

«La Piana non ha in questo momento una sanità territoriale all’altezza – prosegue Cosentino – e noi stiamo ragionando per arrivare ad un Piano che difenda le strutture esistenti, in una visione di insieme, e chieda nuovi servizi nell’interesse dei cittadini e non di questo o quel Municipio».



In questo territorio che si prepara alla riapertura di una contrastata discarica di servizio per tutti gli impianti della provincia, Cosentino difende le posizioni favorevoli di Emanuele Oliveri, il sindaco di Melicuccà del quale prende il posto nell’organismo.



«Bisogna vedere se le risposte che la Regione e la Città metropolitana hanno messo in campo risolvono i problemi», commenta.

Cosentino verrà affiancato dai colleghi di Scido, Giuseppe Zampogna, e di Gioia Tauro, Aldo Alessio, rispettivamente presidente dell’Assemblea e della Conferenza.