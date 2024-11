«Archiviata l’importante pratica di bilancio, nella quale abbiamo ottenuto uno stanziamento di oltre 800mila euro per il comparto della manutenzione e l’approvazione dei primi due lotti per l’installazione degli ascensori nelle case popolari di via Popilia, proponiamo la convocazione di un consiglio comunale sulla realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza». Lo affermano in una nota i consiglieri Pasquale Sconosciuto, Francesco Spadafora, Giovanni Cipparrone, Francesco Cito, Marco Ambrogio e l'assessore Francesco De Cicco, componenti della cosiddetta Piattaforma, identificata come un’alleanza politica espressione delle istanze dei quartieri e delle frazioni.

Individuare il sito più idoneo

«Raccolta la disponibilità di altri due consiglieri comunali - aggiungono - intendiamo chiedere il pronunciamento dell’assise comunale, sull’ubicazione della nuova struttura ospedaliera, all’interno dei confini comunali, tenendo conto anche delle linee guida del Piano strutturale comunale e delle idee progettuali attualmente in campo».