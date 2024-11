Il candidato a sindaco della città di Crotone, Arturo Crugliano Pantisano, ha scritto una lettera a Guerini e Magorno chiedendo un incontro per trovare tutti insieme una soluzione

Arturo Crugliano Pantisano, candidato a sindaco di Crotone per il Pd, ha scritto una missiva al vicesegretario nazionale del partito Lorenzo Guerini e al segretario regionale Ernesto Magorno per chiedere un incontro e "individuare tutti insieme la migliore risposta che il nostro partito possa offrire alla città nell’imminenza delle elezioni amministrative". Dopo la rinuncia di Anna Melillo, Crugliano Pantisano, rimasto l'unico candidato, sembrerebbe disposto a farsi da parte nell'intersse del partito. "Offro il mio contributo e la mia disponibilità per trovare insieme la soluzione migliore, che sia anche e soprattutto nell’interesse generale", ha scritto nella lettera.

Ha invece le idee chiare la consigliera regionale Flora Sculco che, ha scelto di puntare sul presidente dello yachting club di Crotone Ugo Pugliese. Ad appoggiare Pugliese nella conquista della città pitagorica i movimenti "Demokratici" e "Calabria in Rete".