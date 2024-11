Risorse erogate anche a iniziative sconosciute e a manifestazioni improbabili. Ad associazioni anche 100 mila euro.

Si va dai festival più disparati, alle serate musicali, a concerti vari, passando finanche dalle sagre per tutti i gusti. Centinaia di manifestazioni finanziate da soldi pubblici, nella fattispecie dalla Regione che solo per il 2016 ha erogato contributi pari, udite udite, a 5.800.000 euro.

Un gruzzoletto importante che è andato ad impinguare le casse di associazioni, vere o presunte, e a promuovere manifestazioni che non si capisce che ritorno abbiano per il territorio e addirittura alcune sono sconosciute ai più e con nomi improbabili. Cosa ancora più sospetta è il fatto che la maggior parte dei beneficiari delle risorse regionali, quindi quattrini di noi cittadini che veniamo tartassati dalle tasse, non rendiconta quando effettivamente speso. Anche se non mancano, per fortuna, le eccezioni.

Ma scioriniamo qualche numero, senza naturalmente entrare nel merito della caratura dell’evento finanziato dalla Regione.

Solo per restare alla prima pagina dell’allegato pubblicato sul sito della Regione: “Trame festival dei libri sulle mafie” 112.100 euro; “Tropea Festival Leggere e Scrivere” 108.500; Festival Euromediterraneo” 104.000; “Armonie d’arte Festival” 104.500; “Settimana della cultura Benedettina” 104.600; “Notte di fuoco 2016” 104.000; “Settembre al Parco” 100.000; i “Tesori del Mediterraneo” 100.000 euro; “Horcynus Festival 2016” 103.000 euro; “Peperoncino Jazz Festival” 118.000 euro; “Festivart 2016” 128.000 euro, “Armonie d’Arte Festival” 125.800; “Roccella Jazz” 118.000; “Premio Nazionale Vincenzo Padula” 106.000; “Giardini delle Esperidi” 92.500; “Face Festival” 100.000; “Primavera dei Teatri” 113.000 euro; “Tarantella Power – Baccanali sonori” 101.000 euro; “Palarizia Festival della Calabria Greca” 100.000; “Musica e Cinema: Catanzaro i luoghi ritrovati” 102.000 euro; “Transumanze Sila Festival 2016” 93.000 euro: “Fatti di musica” 150.000 euro; “Magna Graecia Film Festival” 150.000 euro e tanti altri ancora.

Infine le curiosità. Tra gli eventi promossi con il contributo della Regione troviamo: Le “Notte delle Magare” a San Fili, La “Sagra della porchetta” a Gimigliano, “Nocara d’Agosto”, “Festival dell’effimero”, “Gertrude”, “Broglio in festa”, la “Sagra della Stigliola” a Montegiordano; “Festival dell’energia e dell’acqua”, “Festival dell’Animazione Turistica”, “Festa dei vicoli dell’antico casale” a Stigliano; “Festa del Gonfalone” a Bagaladi, “Premio Ascia votiva Città di San Soste”. Dalla serie: un aiutino non si nega a nessuno, soprattutto a chi in un futuro prossimo può, magari, garantirti in un sostegno elettorale. Benvenuti in Calabria.