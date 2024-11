Il senatore di Ncd, e candidato di Alternativa popolare alle recenti regionali, assicura che presto il ministro Lorenzin nominerà il nuovo commissario. Oliverio però non molla, e chiede al governo di modificare le norme che impediscono la nomina del governatore a commissario.

Secondo il senatore Nico D'Ascola presto sarà nominato il nuovo commissario alla Sanità, figura fondamentale per impedire la paralisi del settore, già fiaccato dagli anni di commissariamento.

"In Calabria è necessario creare una rete ospedaliera che non è presente. La nomina di un commissario per la sanità è necessaria per superare questa fase di stasi normativa - ha dichiarato D'Ascola - il regionalismo ha tradito le aspettative che erano state riposte in questo istituto. Avere affidato la materia della sanità alle Regioni ha creato molte difficoltà. In tale contesto, dobbiamo rispettare gli interessi della gente, introdurre un sistema basato sulla meritocrazia e creare una rete ospedaliera efficiente ed organizzata".

