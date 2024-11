Lo ha dichiarato oggi a Locri, il ministro Graziano Delrio rispondendo alle domande dei giornalisti sul taglio di 6 milioni di euro dal decreto Reggio

"I piccoli tagli sui fondi non utilizzati non sono un dramma". Così ha commentato il ministro Graziano Delrio, oggi a Locri rispondendo alle domande dei giornalisti sul taglio di 6 milioni di euro dal Decreto Reggio. "Abbiamo tantissimi fondi da utilizzare – ha continuato Delrio – e quindi quando sarà ora di ripristinare questi sei milioni non sarà un problema. L'importante adesso è usare i soldi che abbiamo e sono tanti, sono diverse centinaia di milioni a disposizione di questa terra. Usiamoli subito e usiamoli bene".