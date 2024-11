Annunciata dall'assessore all'ambiente Domenico Ziccarelli

L’amministrazione comunale ha disposto una pulizia straordinaria del Parco Robinson. L’intervento si è reso necessario dopo le denunce sul degrado e l’abbandono dello spazio verde in cui da tempo i cittadini evitano di passeggiare con i bambini anche per le condizioni di pericolo determinate da alcuni giochi divelti. In precarie condizioni igieniche anche il laghetto con le anatre mentre la struttura che ospitava pony e caprette rischia di diventare rifugio per sbandati o tossicodipendenti. L’assessore all’ambiente Domenico Ziccarelli ha assicurato una rapida bonifica ed una maggiore cura dell’intera area.