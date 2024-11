«Lunedì mattina sarò in Calabria e in Emilia Romagna nel pomeriggio: iniziamo». Così il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio rispondendo ai cronosti a a Castelvetrano dove oggi è iniziato il suo tour siciliano. «Io come tutti gli altri ci mettiamo al servizio del progetto. Non so quanto prenderemo in queste Regioni, ma lavoreremo per mettere qualche consigliere regionale nei Consigli». Insomma un inizio di campagna elettorale in vista della tornata elettorale del 26 gennaio non proprio incoraggiante da parte del capo politico grillino. Intanto la candidatura di Francesco Aiello pare sia ufficiale anche se il docente universario ha preso tre giorni di tempo per sciogliere la riserva.