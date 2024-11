Legge elettorale regionale: chi non vuole la doppia preferenza di genere? Sarà questo il tema della puntata di oggi a Pubblica Piazza su LaC in diretta dalle ore 15:00 e, ancora, alle 23:30 in replica. Canale 19 del DT. Per coloro che volessero seguire la puntata da fuori regione, sarà possibile via streaming sul sito www.lactv.it

Ospiti in studio Tonia Stumpo, consigliera di Parità della Regione Calabria, Alessia Bausone (PD), Angela Robbe, assessore regionale al Lavoro. In collegamento Flora Sculco, consigliera regionale.