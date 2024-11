La lista civica Rinascita per Pentone ha vinto le elezioni comunali del Comune di Pentone, in provincia di Catanzaro: Vincenzo Marino è stato eletto sindaco del centro presilano che comprende le frazioni

di Sant’Elia, Visconte, Bonaventura. La formazione ha ottenuto 739 voti contro i 642 del sindaco uscente Michele Merante espressione dellalista Futuro è cambiamento. “Rinascere si può” è stato lo slogan che ha accompagnato la campagna elettorale

«Tutti insieme abbiamo vinto: questa è la vittoria che viene dalla gente» ha detto Vincenzo Marino che ha ringraziato i sostenitori, i candidati, i giovani, in particolare Tommaso Tarantino e Giovanni Caroleo, la famiglia. «Cercheremo di essere l’amministrazione di tutti, di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato - ha aggiunto il neosindaco -. L’idea di fondo, infatti, è coinvolgere tutti e ripartire proprio dall’ascolto, dal senso di appartenenza, dalla condivisione, dalla partecipazione e dal coinvolgimento di ciascuno: Pentone deve ritornare a respirare la politica, a vivere la socialità».

Nella precedente legislatura, Rinascita per Pentone aveva espresso due consiglieri di minoranza, Vincenzo Marino e Domenico D’Agostino che avevano fatto sentire la loro vicinanza ai cittadini facendosi portavoce delle loro istanze e promuovendo un’opposizione attiva. Alle elezioni di quest’anno hanno votato 1.401 persone su 1.912 elettori, ci sono state 11 schede nulle e 9 schede bianche.