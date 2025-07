«È gravissimo che migliaia di cittadini debbano essere costretti a viaggiare in piena estate in condizioni di disagio estremo e senza forme di ristoro o di tutela. I lavori sulla rete ferroviaria vanno fatti, ma non possono ricadere per intero sulle spalle dei passeggeri». Lo dichiara il senatore del Pd Nicola Irto, a Palazzo Madama componente della commissione Lavori pubblici, a proposito delle notizie sui previsti allungamenti dei tempi di percorrenza per diverse tratte ferroviarie.

La denuncia di Irto

«A cavallo di Ferragosto – denuncia Irto – sono previsti, per quanto riportato dalla stampa, viaggi da incubo, con ritardi anche di 100 minuti sulla Roma-Milano, fino a 90 minuti sulla Milano-Venezia, fino a 60 minuti sulla Milano-Bologna e a 40 minuti sulla Firenze-Roma. Non vi sarebbe, poi, alcuna riduzione del costo dei biglietti. Verrebbero colpiti soprattutto turisti, lavoratori e pendolari del Sud, già penalizzati riguardo al trasporto ferroviario». «Serve subito – precisa Irto – un fondo nazionale e un tavolo interistituzionale con Mef, Mit, Regioni e Ferrovie dello Stato. Il governo smetta di trattare i passeggeri come effetti collaterali del Pnrr. Siamo ancora una volta – conclude – davanti all’inadeguatezza del ministro Salvini, che non può più restare immobile».

Cantieri e disagi, i numeri

Entrando nel dettaglio di quanto denunciato dall’esponente dem, per viaggiare tra Roma e Milano il 12 agosto in treno con un Frecciarossa serviranno non meno di 4 ore e 50 minuti (e fino a 5 ore e 40 minuti), almeno 110 minuti in più, con il biglietto più economico che a seconda dell'orario di partenza varia da un minimo di 37,90 a un massimo di 94,90 euro. Per i il viaggio di un'ora e 10 minuti in aereo il costo minimo è 44 euro per il biglietto. In pullman si parte da 17 euro la durata è di circa 7 ore e 30 minuti. Cifre messe nero su bianco dal Codacons che ha esaminato l'impatto in piena estate dei cantieri aperti sulla rete ferroviaria, «con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività».

1200 cantieri al giorno

La spiegazione la fornisce direttamente l'a.d di Fs Stefano Donnarumma: «Sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione della rete e circa 700 per nuove opere. Un numero così elevato di cantieri sulla nostra rete non si era mai visto prima e questo è dovuto alla sovrapposizione delle opere Pnrr con gli ordinari interventi di manutenzione», indica in un'intervista a Mf.

Si tratterebbe di una scelta dell'azienda quella di concentrare le interruzioni nel periodo estivo quando, pur nel periodo di massimo esodo per le vacanze, c'è un calo dei viaggiatori pendolari per la chiusura delle scuole e le ferie estive.

Tempi di percorrenza in aumento

Nell'analisi dell'associazione dei consumatori, nella Milano-Napoli ad agosto ci vorranno circa 2 ore in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza (da 4 ore e mezza a 6 ore e mezza circa), con i prezzi dei Frecciarossa che vanno da 40,90 a 92,90 euro a seconda degli orari di partenza. Mentre viaggiando in aereo il biglietto parte da 38 euro e il tempo necessario è di 1 ora e 20 minuti di viaggio.

In pullman, biglietti a partire da 28 euro ma serviranno almeno 9 ore. Altro esempio, la tratta Roma-Firenze: in treno alta velocità i tempi si allungano 30 e 60 minuti in più, con un costo minimo tra 19,90 e 50 euro. In pullman biglietti più economici da 8 euro per 3 ore e 15 minuti di viaggio.

Le 'frecce' tra Bologna-Milano impiegano oggi poco più di un'ora, ad agosto si salirà almeno ad 1 ora e 52 minuti e fino a 2 ore e 22 minuti, con prezzi minimi da 18,90 a 48 euro. In pullman la spesa minima di 8 euro per 2 ore e 20 minuti di viaggio. Per la Firenze-Napoli oggi bastano circa 3 ore, ma viaggiando il 12 agosto i tempi di percorrenza saliranno ad un minimo di 3 ore e 34 minuti a 4 ore e 40 minuti in più, da +34 a +100 minuti, con un costo del biglietto che va da 29,90 a 72,90 euro. Per la stessa tratta, in pullman, ad agosto si spendono da 19,5 a 51 euro, impiegando in media 5 ore e 40 minuti.