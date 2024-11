Il candidato governatore commenta il ritiro di Maria Antonietta Ventura: «Questa terra merita amore e rispetto, non intrighi di palazzo»

«Dopo il ritiro dell'avventura della sventura della Ventura, faccio un appello alle persone perbene, tante, che militano nel Pd e nei 5S: non rimanete schiavi del sistema e venite a sostenere con noi la rivoluzione per la Calabria». È quanto afferma, in una dichiarazione, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria.

«Noi garantiremo con onestà ed autonomia - prosegue de Magistris - governabilità, sviluppo, diritti, giustizia sociale, lotta al crimine organizzato. La Calabria merita amore e rispetto, non intrighi di palazzo e compromesso morale. Ora è il tempo di scrivere la storia e ognuno di noi la può scrivere. Ad ottobre noi libereremo la Calabria dal malaffare. Chi vota per noi sceglierà la libertà, chi vota per il sistema sceglierà la sudditanza».