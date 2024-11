I sondaggi sono affidabili? Se lo chiedono un po' tutti, vista la guerra che si scatena ad ogni tornata elettorale. In Calabria in particolare abbiamo assistito in queste ultime settimane ad una serie di pubblicazioni di dati raccolti da diversi Istituti che raccontano tutto e il contrario di tutto.

Appena un paio di giorni fa è stato diffuso il sondaggio di Winpoll per Scenari politici. Si tratta del terzo aggiornamento sulle intenzioni di voto dei calabresi nella tornata del 3 e 4 ottobre prossimi. Il risultato dei sondaggi, fatti in tre periodi diversi, è stato sempre costante e racconta di un testa a testa appassionante tra centrodestra e centrosinistra. Roberto Occhiuto e Amalia Bruni sarebbero insomma appaiati con una differenza di appena lo 0,2-0,4%.

Ma quello di Winpoll è l’unico sondaggio che dà alla partita regionale un minimo di pathos.

Il sondaggio di Porta a Porta

Non a caso, Porta a Porta pubblica oggi la rilevazione di Noto Sondaggi relativo all’elezione del Presidente della Regione Calabria. Il sondaggio, che si occupa anche delle maggiori città impegnate con le elezioni comunali, è stato effettuato tra il 12 e il 15 settembre, sul territorio nazionale e in sei città, su un campione di mille soggetti di età superiore a 18 anni a livello nazionale, e mille nelle sei città, con metodologia Cati-Cawi.

Dalla rilevazione risulta in testa il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto. La percentuale di voti che otterrebbe è tra il 44 e il 48%. La coalizione del Centrosinistra a trazione giallorossa, con Pd e M5S, con Amalia Bruni otterrebbe tra il 28 e il 32%. L'attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris otterrebbe tra il 17 e il 21% ed infine Mario Oliverio con la sua lista avrebbe tra il 3 e il 7%.