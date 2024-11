La senatrice conferma che il partito nella prossima tornata elettorale starà nel campo del centrosinistra per come indicato dal leader nazionale Matteo Renzi

La senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, ha ribadito il concetto relativo al fatto che nel partito, in cui peraltro a suo dire a livello calabrese non ci sarebbero dualismi o posizioni divergenti fra dirigenti, condurrà una campagna elettorale per le Regionali 2021 nel solco delle chiare indicazioni ricevute dai vertici ovvero dal leader Matteo Renzi e dalla maggiorente Teresa Bellanova. In Calabria, di conseguenza, Iv sarà nel centrosinistra per come voluto a Roma. Senza se e senza ma. Fatto che esclude qualsiasi tentativo di ammiccare al fronte guidato da Roberto Occhiuto. Una tentazione che, francamente, a un certo punto il collega della Vono, Ernesto Magorno, sembrava aver avuto.

Il presente però, sempre in base a quanto “cristallizzato” dal comunicato stampa della senatrice, è come premesso caratterizzato da una convinta adesione allo schieramento che sostiene la candidata alla presidenza Amalia Bruni seppur nell’ambito di una lista costituita insieme ai Socialisti. Ma quest’aspetto cambia poco al senso generale delle inequivocabili affermazioni della parlamentare.

Punto e basta, dunque. Questione definitivamente sviscerata, come del resto si evince dalla nota pubblicata di seguito.

Vono: «Seguiamo le indicazioni di Renzi e Bellanova»

«Nessuna competizione o resa dei conti interna al partito. La campagna elettorale per le regionali non può e non deve ridursi al racconto di presunte guerre di posizione, che non farebbero altro che dipingere il quadro di una politica sempre più lontana dai cittadini e interessata solo a difendere i propri orticelli. Non è questo lo spirito con cui ho scelto di impegnarmi direttamente per il bene della Calabria, sposando e supportando le diverse candidature di professionisti, uomini e donne, pronti a spendersi per dare un futuro diverso al nostro territorio. È una decisione forte e coerente con gli orientamenti che Italia Viva ha fornito a livello nazionale, attraverso le indicazioni dei suoi vertici Renzi e Bellanova, posizionandosi nell’alveo originario del centrosinistra riformista e che, per il ruolo che rivesto da rappresentante calabrese in Senato, ho voluto tradurre concretamente e fattivamente in questa importante tornata elettorale». Afferma la senatrice calabrese.

«Italia Viva, condividendo il percorso comune già portato avanti con il Psi in sede parlamentare, ha quindi fornito il suo contributo di idee ed energie umane all’interno di una lista che ha una nutrita rappresentanza di iscritti, militanti e simpatizzanti di Iv, con un forte radicamento sul territorio. Insieme alla candidata a presidente, Amalia Bruni, portiamo avanti un modo di intendere la politica ancorato alle radici e alle identità storiche - conclude Silvia Vono - e mirato a recuperare la fiducia di tanti cittadini disillusi che, negli ultimi anni, hanno preferito astenersi dal voto rinunciando ai valori fondamentali della nostra Costituzione. Questa è la linea che ci distingue dagli altri: è l’occasione per costruire nuovi orizzonti all’interno di un partito che vuole marcare il suo impegno in Calabria».