I cittadini del centro del Crotonese tornano al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose disposto nel 2018. Gli aspiranti alla carica di primo cittadino sono sostenuti da una lista ciascuno: ecco i nomi

Tra i cinque comuni del Crotonese chiamati al voto il 3 e il 4 ottobre prossimi per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale - in concomitanza delle elezioni regionali - c’è anche Casabona. Qui, si sarebbe dovuto votare nel novembre scorso, ma poi le elezioni amministrative furono rinviate a causa dell’emergenza Covid. La prossima tornata elettorale arriva dopo lo scioglimento per possibili infiltrazioni mafiose disposto dal Consiglio dei ministri a fine ottobre 2018, a seguito dell’operazione Stige, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Oggi, sono due i candidati a sindaco: Domenico Capria e Francesco Seminario, appoggiati da una lista civica ciascuno, che gli aspiranti primi cittadini hanno depositato nel pomeriggio di venerdì 3 settembre.

Domenico Capria: ecco la lista che lo sostiene

La lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Domenico Capria è “Il Bene in Comune” ed è composta dai seguenti candidati:

Domenico Aprigliano

Annamaria Baffi

Pasquale Basile

Salvatore Caputo

Matteo Carnevale

Mariangela Comito

Vincenzo Mancuso

Giusy Novello

Alessandro Palmieri

Angelo Scutifero

Francesco Seminario: ecco la lista che lo sostiene

“Ripartiamo” è il nome della lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Seminario e che risulta così composta:

Antonio Alessio

Anselmo De Giacomo

Teresina Mastroianni

Leonardo Melfi

Luigi Palmieri

Marilena Palmieri

Barbara Parise

Vincenzo Poerio

Salvatore Sirianni

Giovanni Vaccaro detto Francesco